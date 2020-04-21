Şifalı 'kuzugöbeği' mantarının kilosu 150 lira

Şifa kaynağı olarak bilinen kuzugöbeği mantarı az bulunması dolayısıyla kilosu 150 liraya kadar satılıyor. Katran, ardıç, sedir ve çam ormanlarında daha sık rastlanan mantarların ormanda aranması ve bulunması da ayrı bir heyecan ve mutluluğa sahne oluyor.

Torosların eteğinde yer alan Tozlu Mahallesinde kuzugöbeği mantarı toplayan Veli Coşkun, "Kuzugöbeği yılın belirli zamanlarında çıkıyor. Doğada doğal olarak çıkıyor. Gübre ya da kimyasal görmüyor. Yılın bu mevsimi dağlık bölgelerde, katran ağaçlarının, ardıç ağaçlarının dibinde bulunuyor" dedi.

Kuzugöbeğinin şifalı bir mantar türü olduğunu anlatan Coşkun, "Doğal olduğu için hücreleri yeniliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Gözlere iyi geliyor. Kalp damar probleminde hücreleri yenilediği için daha iyi bir ritm sağladığı söyleniyor. Fiyatı 80 ila 150 lira arasında satılıyor. Ekilenleri tavsiye etmiyorlar, doğadan toplamak gerekiyor. Doğadan olduğu için nefis, leziz bir tadı var. Herkese tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.

Hüseyin Yıldız

