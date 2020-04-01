Sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı

Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Çifte Hamam Sokak'ta Mehmet ve Müslüm Çelik kardeşlerinin yaşadığı eve hırsız girdi. 4 gündür evde olmadıklarını belirten Mehmet Çelik, eve geldiğinde kapının kırıldığını fark etti. İçeriyi dağınık vaziyette bulan Çelik, polisi arayıp hırsızlık ihbarında bulundu.

Yatakta bile uyumuşlar

500 lira kira parasının çalındığını ifade eden Mehmet Çelik, “Pes artık yani! Bu ne rahatlık, sanki kendi evleri gibi yatakta yatmışlar ve odalarda sigara bile içmişler” diyerek gösterdi.

Müslüm Çelik ise, “Ben 5 vakit namazımı kılıyorum. Ayıp günah değil mi?” diye konuştu.

Evde incelemelerde bulunan polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Hüseyin Tayyar

