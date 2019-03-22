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Sıfır km ve 2'nci el araçlarda test sürüş şenlikleri Çekmeköy'de başlıyor

Sıfır km ve 2'nci el araçlarda test sürüş şenlikleri Çekmeköy'de başlıyor
Sıfır km ve 2'nci el araçlarda test sürüş şenlikleri Çekmeköy'de başlıyor

Çekmeköy’de otomotiv sektöründe hizmet veren araç satış ve servis noktası Otonova, sıfır km ve 2'nci el araçlarda test sürüş şenliklerini yarın (23 Mart) itibariyle başlatıyor.

Çekmeköy'de otomotiv sektöründe hizmet vermekte olan Renault-Dacia yetkili satıcı ve servisi Otonova, sıfır km ve 2'nci el araçlarda test sürüş şenliklerini yarın (23 Mart) itibariyle başlatıyor.

Test sürüş şenliğine tüm Çekmeköy halkını davet eden Otonova Satış Müdürü Ebru Eymur, "Bu tarz organizasyonlar şehrin sosyal yaşam kalitesini yükseltiyor. Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz ve planlandığımız test sürüş şenlikleri için geri sayım başladı. Yarın itibariyle Otonova Plazamızda ikram eşliğinde yapılacak olan sıfır km ve 2'nci el araçlar da test sürüş şenliği ve Mart ayına özel kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm halkımız davetlidir" dedi.  

 

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