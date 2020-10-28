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Sığırcıkların kandil gösterisi

Sığırcıkların kandil gösterisi
Sığırcıkların kandil gösterisi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir araya gelen sığırcık kuşlarının kandil gösterisi görsel şölene dönüştü. Gün batımında yüzlerce sığırcığın ahenk içinde uyumlu uçuşu seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Sığırcıkların kandil gösterisi - Tıkla İzle

Nevşehir'in Avanos ilçesinde sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşlarının Mevlid Kandili akşamı sergilediği gösteri izleyenleri kendine hayran bıraktı. Fotoğraf sanatçısı Adem Meleke'nin objektiflerine yansıyan görüntülerde, akşam saatlerinde gökyüzünde buluşan binlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu şekilde uçması hem görenlerin ilgisini çekti, hem de doyumsuz görüntüler oluşturdu. Zaman zaman gruplara bölünüp yeniden bir araya gelerek gösterilerine devam ederek izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan kuşların gösterisi havanın kararmasıyla son buldu.

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