Sigorta teknolojileri ile yerli girişimler globalleşecek

YTÜ Yıldız Teknopark'ın ev sahipliği yaptığı InsurTech Roundtable Meeting, Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlendi. Sigorta sektöründeki yazılımların ve sigorta teknolojilerinin konuşulduğu programda 9 farklı girişim de tanıtıldı. Türkiye'nin toplam insurtech piyasasının yaklaşık yüzde 30'una ev sahipliği yapan program toplantısına YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, InsurTech Hub Program Lideri Ebru Sakine Şevli ve Türk Reasürans temsilcileri katıldı.

Sigorta sektöründe InsurTech'in bulunduğu noktadan bahseden YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, programının çerçevesiyle ile ilgili olarak şu ifadelerde bulundu:

“Insurtech ile sigorta teknolojilerine ev sahipliği yaptığımız programımızda ciddi bir ithal ürünün yerli muadillerini gerçekleştiriyoruz. Bugün Türkiye'nin pek çok kamu kurumunun da yapısal anlamda önderliğini yaptığı bir program bu. Program çerçevesinde ithal ürünlerin yerli muadillerin Türkiye sektörü içerisindeki primlerin ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Amacımız yıkıcı teknolojilerin Türkiye merkezli başlangıcını yapıp, ihracata doğru yönelmesinin sağlamak. Bu anlamda Türkiye'nin toplam insurtech piyasasının yaklaşık yüzde 30'una ev sahipliği yapıyoruz. Bu ev sahipliği neticesinde de ihracat potansiyeli olan girişimleri burada toplayıp Türkiye'nin ihracat destek olmaya çalışıyoruz.”

“Uluslararasılaşmaya karar verdik”

“Şirketimizi kurarken ilk amacımız, fiziksel olarak bir mekanda bütün sigorta girişimlerine ev sahipliği yapmaktı” diyen İnci, “Kurduğumuz yapıyı biraz daha uluslararasılaşmaya görüştürmeye karar verdik. Burada avantaj olarak sunduğumuz çerçeve ise insurtech girişimlerini Yıldız Teknopark ev sahipliğinde konuşlandırarak, teknopark avantajlarından yararlandırmaktır. Aynı zamanda vergi muafiyeti gibi vergi alanına giren hususlarla ilgili ciddi avantajlar sunuyoruz. Bunun yanı sıra network anlamında bütün ilgili tedarikçiler, işverenler ve çalışanların bir arada olduğu bir ekosistem olanağı da sunmuş oluyoruz. Bu networkler sayesinde startuplarımız kamu sektörü de dahil büyük tedarikçi firmalar ile bir araya gelmiş oluyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de yerleşik girişimlerimizin Avrupa ve Amerika'ya açılması noktasında da onlara destek oluyoruz. Uluslararası pazara alıştıktan sonra burada da yatırıma ihtiyaç duyan startuplarımız da oluyor. Bunun için de onlara yatırım yapacakları bir yapı da kurduk” diye konuştu.

“Türkiye'deki yerli girişimi globalleştirebiliyoruz”

Şirketlerinin faaliyetlerinden bahseden InsurTech Hub Program Lideri Ebru Sakine Şevli, “Şirketimiz 2019 yılında YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde kuruldu. Insurtech kelimesi sigorta teknolojileri anlamına geliyor yani sigorta sektöründe teknolojinin kullanımıdır. Türkiye'de de InsurTech Hub olarak küçük startuplar, teknolojiyi üreten girişimler ile teknolojiye ihtiyaç duyan dev sigorta şirketleri ve acenteler arasında köprü görevi görüyoruz. InsurTech Hub olarak sigorta sektörünün operasyonlarının daha minimize edilmesi, maliyetlerin azaltılması, sigorta sektöründe daha hızlı nasıl hasar ödemeleri yapılabilir gibi bu tarz konularda çalışmalar yürütüyoruz. InsurTech Hub İstanbul olarak Türkiye'deki bir girişimi dünyaya açıp, globalleştirebiliyoruz ya da globaldeki bir girişimi Türkiye sigorta sektörüne sokabiliyoruz” dedi.

Sigorta sektörünün günümüzdeki durumunu da değerlendiren Şevli, “Sigorta sektöründe yapay zeka, blockcain ve drone teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte daha fazla gelişim, operasyon maliyetlerin azalması gözlemleniyor. Operasyonların hızlanması ile sigortalıların hayatlarını daha kolaylaştırıcı inovatif fikirlerle birlikte daha hızlı bir şekilde hasar ödemeleri yapılabiliyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.