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Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde

Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde
Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde

Siirt’in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları üç gündür 132 personelle devam ediyor.

Siirt'te çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde - Tıkla İzle

İlçe sağlık müdürlüğünde görevli Hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı'na düşerek boğuldu. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kayboldu.

Siirt AFAD su üstü aramada 10 personel, 3 araç, 1 zodyak, 1 rafting bot, UMKE, 4 personel, 1 araç, 112 ambulans ekibi, 8 personel, 2 ambulans, ilçe jandarmadan 26 personel, Beğendik beldesi jandarma 12 personel, 60 güvenlik korucusu, Van Jandarma su altı 7 dalgıç personel ve 1 araç, Bitlis su altı dalgıç ekibi 5 dalgıç personel ile toplamda 132 personel; Güneş'i bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Selami Deniz
 

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