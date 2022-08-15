İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şile otobanında yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Şile otobanında yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı
Şile otobanında yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul’da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şile Otobanında etkili olan yağış sonrası araçlar mahsur kaldı, zor anlar yaşayan sürücüler, ters istikamette ilerlemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şile Otobanında etkili olan yağış sonrası onlarca araç mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Zorluk yaşayan sürücülerin ters istikamette ilerlediği de görülürken trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken yapılan 1 saatlik çalışmaların ardından trafik normale döndü.

Ömer Karaoğlu

İLGİLİ HABER
Fatihte sağanak yağış etkili oldu, tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor Fatih’te sağanak yağış etkili oldu, tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor
İLGİLİ HABER
İstanbul Anadolu Yakasında yağışlar başladı İstanbul Anadolu Yakası’nda yağışlar başladı
İLGİLİ HABER
Sağanak yağış denizin rengini değiştirdi Sağanak yağış denizin rengini değiştirdi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.