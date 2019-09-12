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Şile yolunda zincirleme kaza: 1 yaralı

Şile yolunda zincirleme kaza: 1 yaralı
Şile yolunda zincirleme kaza: 1 yaralı

Ümraniye'de Şile yolunda iki otomobil ve bir minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

Şile yolu Dudullu sapağında saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan iki otomobil ile bir minibüsün çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda bulunan yaşlı bir kadın kaza nedeniyle yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Minibüs sürücüsü Yılmaz Üstünbaş, “Ben sağ şeritten sol şeride geçmeye çalışıyordum. O sırada soldan sağa doğru gelince bana çarpacak gibi oldu, sağ yaptım, arabanın dengesi kayboldu. Sonra tekrar bana vurdular” dedi.
Otomobil sürücüsü Hakan Torlak ise, “Seyir halinde ilerlerken minibüs vuruyor. Minibüs darbeyi vurunca ben savrularak siyah aracın önüne düşüyorum. Düştüğüm zaman o da bana vuruyor” diye konuştu.

Metin Başar

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