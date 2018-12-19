Şile'de karaya oturan geminin mürettebatının kurtarılma anı havadan görüntülendi

Şile'deki Sahilköy Karaburun açıklarında makine arızası yaşayan 'Natalia' isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar ve akıntı nedeniyle kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. Yan yatan gemide 16 mürettebat mahsur kalmıştı. Mürettebatın Varagele sistemi ile kurtarılması havadan görüntülendi.

Şile'de karaya oturan gemi ile ilgili valilikten açıklama



Şile'de karaya oturan gemi ile ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "16 mürettebatı bulunan gemide can kaybı bulunmayıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Şile'de Karaburun mevkiinde, Comoros (Komor Adaları) bandralı Natalia isimli kuru yük gemisinin karaya oturması ile ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Şile ilçesi Karaburun mevkiinde, Comoros (Komor Adaları) Bandralı NATALIA isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu anlaşılmıştır. 16 mürettebatı bulunan gemide can kaybı bulunmayıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Caner Sönmez - Murat Kemaş - Mustafa Esen - Mustafa Biçer

