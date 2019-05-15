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Silivri'de freni boşalan kamyonet istinat duvarına çarparak durabildi

Silivri'de freni boşalan kamyonet istinat duvarına çarparak durabildi
Silivri'de freni boşalan kamyonet istinat duvarına çarparak durabildi

Silivri’de yokuş aşağıya bir yolda park halindeki kamyonetin freni boşalınca hareket etmeye başladı. Yokuş aşağıya ilerlemeye başlayan kamyonet, çocuk parkını teğet geçerken bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Kamyonet, bir su borusunun da patlamasına neden oldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya 34 BMB 446 plakalı park halindeki kamyonet fireni boşalarak, kendi kendine hareket etmeye başladı. Yaklaşık 50 metre yokuş aşağıya kayan kamyonet yanında bulunan bir çocuk parkını da teğet geçti. Sitenin duvarına çarparak duran kamyonet bir su borusunun da patlamasına neden oldu. Olay yerine gelen ekipler, kamyoneti hasar gören duvarın dibinden kaldırdı.
Yaşanan olay sonrası bir mahalle sakini ise kazanın yaşandığı yerde yetkililerin tedbir almasını istediğini ifade etti.  

Yusuf Eker

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