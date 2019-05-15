Silivri'de freni boşalan kamyonet istinat duvarına çarparak durabildi

Olay, saat 10.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya 34 BMB 446 plakalı park halindeki kamyonet fireni boşalarak, kendi kendine hareket etmeye başladı. Yaklaşık 50 metre yokuş aşağıya kayan kamyonet yanında bulunan bir çocuk parkını da teğet geçti. Sitenin duvarına çarparak duran kamyonet bir su borusunun da patlamasına neden oldu. Olay yerine gelen ekipler, kamyoneti hasar gören duvarın dibinden kaldırdı.

Yaşanan olay sonrası bir mahalle sakini ise kazanın yaşandığı yerde yetkililerin tedbir almasını istediğini ifade etti.

Yusuf Eker