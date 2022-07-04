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Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır 10 yaralı
Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri Fatih mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4’ü ağır 10 kişi yaralandı.

Silivri’de silahlı kavga: 4’ü ağır 10 yaralı - Tıkla İzle

 Olay, gece saatlerinde Silivri Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle silahlar çekildi.

Onlarca mermimin sıkıldığı kavgada, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Olayda yaralılar ambulans ve özel araçlarla Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 kişi ambulanslarla çevredeki Eğitim Araştırma hastanelerine sevk edildi. Diğer yaralı 6 kişinin tedavileri Silivri Devlet Hastanesinde devam ediyor.
Polis, Silivri Devlet Hastanesin önü ve olayın gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik tedbirleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yusuf Eker
 

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