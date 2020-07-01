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Silvan'da 8 kişide korona çıktı 1 bina karantinaya alındı

Silvan'da 8 kişide korona çıktı 1 bina karantinaya alındı
Silvan'da 8 kişide korona çıktı 1 bina karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 8 kişide daha korona virüs tespit edilirken bir bina korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Silvan Kale Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan apartmanda oturan bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanın ikamet ettiği apartman korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Binada belediye ekipleri tarafından dezenfektan çalışması yapılırken, muhtar tarafından bina girişine karantina yazısı asıldı. Binada yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.
Öte yandan Silvan'da dün 8 kişinin daha korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinin pandemi hastanesi olarak hizmet vereceği, testleri pozitif çıkan hastaların burada yatışlarının yapılacağı belirtildi.

Muhammet Romedi Yılmaz
 

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