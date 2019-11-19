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Simav'da yangın

Simav'da yangın
Simav'da yangın

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde, ekmek fırınından çıktığı bildirilen yangın korkulu anlar yaşattı.

Simav’da yangın - Tıkla İzle

Naşa beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Halil Aygün (73) ve Naciye Aygün'ün (70) yaşadığı evin bahçesindeki ekmek fırınında yangın çıktı. Naşa ve Çitgöl beldelerinin itfaiyeleri ile Simav Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyelerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar oluştu. Yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Görgü tanıklarından Hasan Bozdemir, yangını görüp geldiklerini ve yardımcı olduklarını ifade etti. Evi yanan Halil Aygün ise "Allah'a şükürler olsun zamanında müdahale edildiği için can kaybımız yok. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun” dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Emin İncekulak

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