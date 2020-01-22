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Sınava yetişmeye çalışan öğrenci otomobilin altında kaldı

Sınava yetişmeye çalışan öğrenci otomobilin altında kaldı
Sınava yetişmeye çalışan öğrenci otomobilin altında kaldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sınava yetişmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Otomobilin altında kalan öğrenciyi polis ve vatandaşlar çıkardı.

Sınava yetişmeye çalışan öğrenci otomobilin altında kaldı - Tıkla İzle

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Kıbrıs Caddesi ile Taşkent Sokak kesişiminde meydana geldi.

Osman E. yönetimindeki 06 AE 7448 plakalı otomobil, sınava gitmekte olan Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü öğrencisi Şeyma K.'ye Taşkent Sokak girişinde çarptı.

Çarpmanın ardından otomobilin altında kalan Şeyma K., çığlık seslerini duyarak olay yerine gelen polis ve vatandaşların yardımıyla otomobilin altından çıkarıldı.

Bir süre kaldırım kenarında hareketsiz bekleyen yaralı, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yayaya çarpan otomobilin sürücüsü Osman E. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Muhammet Mücahit Dereli
 

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