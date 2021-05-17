Sincan'da sıfır atık çığır açıyor

Sincan Belediyesi'ne bağlı Eko-Çiftlik Sıfır Atık Merkezi'nde, organik atıklardan elde edilen aylık 550 kg kompost gübre Park ve Bahçelerde kullanılıyor. Solucan gübresi ve kurtçuk üretimlerinin de aralıksız devam ettiği ilçede, meydanlara ve sokaklara da atık getirme ekipmanlarını yerleştirme işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. 155 atık getirme ekipmanında plastik, cam, kağıt, tekstil atıkları ayrı ayrı toplanırken, ekonomiye de katkı sağlanıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün katkılarıyla 2020'de geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarında 104 bin 626 adet ağaç kesilmekten kurtarılarak, 53 milyon kWh enerji, 5 bin 997 ton hammadde, 75 bin 238 varil petrol tasarrufu sağlandı. Elde edilen solucan gübreleri ise öncelikle “Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nde meyve ağaçları, çiçekler, sebzeler için kullanıma ayrılıyor.

Ali Nargüner

