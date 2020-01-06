Medipol Mega Üniversite Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Cansın Çelebi, çürük veya eksik dişin neden olduğu sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Sindirim sorununun nedeni çürük diş olabilir”

Diş ağrısının sindirim üzerindeki etkilerine dair açıklama yapan Çelebi, “Dişlerin ağız içindeki varlığının birinci nedeni, kişilerin yemek yiyebilmesi ve dengeli beslenmesini sağlamasıdır. Diş eksikliğinden ya da çürük bir dişten kaynaklanan ağrı durumlarında kişiler iyi bir çiğneme yapamadıklarından sindirim sorunu yaşayabilir. Sindirim sorununun nedeni çürük diş olabilir. İyi çiğnenmiş besinler sindirim enzimlerini daha kolay absorbe edeceğinden sindirimi kolaylaşır. Ayrıca iyi çiğnenen besin gastrointestinal organlarda tahrişi önleyerek kolayca ilerler” ifadelerini kullandı.

“Konuşmayı ve tat alma duyusunu etkiliyor”

İyi çiğnenen besinin tükürükle daha çok temas edeceğinden kişilerin tat duyusunu ve yemek yeme zevkini arttırdığına dikkati çeken Dr. Çelebi, “Bu nedenle iyi bir çiğneme yapmak önem kazanır. Ayrıca özellikle çok diş eksikliklerinde çene eklemi de zarar görebilir. Bu kişilerde eklem ağrısı şeklinde kendini gösterir ve yaşam kalitesini etkiler” sözlerini ifade etti.

Estetik açıdan dişlerin kişilerin moralini yükselterek, özgüvenini arttırdığına da değinen Çelebi, “Özellikle günümüzde estetiğin bu kadar ön planda olduğu bir dönemde, estetik vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Güzel sıralanmış bakımlı dişler kişilerin sosyal çevresinde rahat olmasını ve kendine güvenini arttırır. Bu da kişileri psikolojik olarak destekler” değerlendirmesinde bulundu. Dişlerin doğru ve anlaşılır bir konuşmanın da temelini oluşturduğunu belirten Dr. Çelebi “Akciğerden gelen havanın ağız boşluğunda dişlere çarparak ağızdan anlaşılabilir sesler halinde çıkmasını sağlayan artikülatör organlardan biridir. Dolayısıyla diş kaybı veya ağrı kaynaklı doğru şekilde seslerin çıkarılamaması konuşmayı da oldukça etkiler” dedi.

“Faranjite, gribe ve nezleye zemin hazırlıyor”

Diş kayıplarının nedenlerinden birinin de diş çürükleri olduğuna belirten Çelebi, “Diş çürükleri zamanında yapılan basit müdahalelerde önlenebilir veya tedavi edilebilir. Başlangıç çürükleri ağrı vermediğinden rutin kontrollerde tespit edilir ve hastaya lokal anestezi yapılmadan bile tedavi edilebilir. Ancak çürük ilerledikçe dişin içerisindeki sinir ve damar dokusuna yaklaştığından ağrı ve iltihap oluşturur. Sinir dokusuna ulaştığında ise dişin bulunduğu kemik dokusunu da etkilemeye başlar. Kemik dokusunda lezyon dediğimiz iltihap odakları oluşturur ve zamanla kist haline gelir. Diş ve çevre dokusunda oluşan iltihabi dokular öncelikle ağrı oluşturdukları için yaşam kalitesi etkilenir. Bunun dışında vücutta bulunan iltihap vücut direncini düşürecektir. Çürüğe neden olan bakteriler ağızdaki diğer sağlıklı dişlere sonrada tüm vücuda yayılabilir. Pek çok sistemik hastalığı (kalp, mide, böbrek hastalıkları gibi) tetikler ve iyileşme süreçlerini zayıflatır. İyi temizlenmeyen ağızlarda grip, nezle, faranjit gibi enfeksiyon hastalıkları oluşabilir” diye konuştu.