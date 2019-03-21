Sinem Kobal, Kadir Doğulu ve Saba Tümer'in eşyaları Tohum Otizm yararına satışta

Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilecek etkinliğe tüm satışlar givin mobil uygulaması üzerinden yapılırken, satılan eşyalardan elde edilen gelir ise Tohum Otizm Vakfı'na bağış olarak aktarılacak.

Akbatı, 24 Mart Pazar günü gerçekleştireceği Akbatı Koşusu kayıt geliriyle ve 23 Mart Cumartesi günü Akbatı Givin Day etkinliğinin satışları ile Tohum Otizm Vakfı'nı destekleyecek. Akbatı hem Akbatı Koşusu hem de Akbatı Givin Day etkinlikleri ile daha çok otizmli çocuğun eğitim almasına katkı sağlayacak.

23 Mart Cumartesi günü 12.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek Akbatı Givin Day etkinliğinde Kadir Doğulu, Kerem Alışık, Sinem Kobal, Saba Tümer, Utku Ateş, Deniz Baysal, Ebru Şahin, Ebru Akel, Nilgün Belgün gibi isimlerin kıyafetten kitaba kişisel eşyaları satışa sunularak satıştan elde edilecek gelirler bağışa dönüştürülecek.

Ünlü isimlerin eşyalarına, uygun bağış tutarları ile sahip olabilmek için Givin mobil uygulamasını, Google Play ve App Store'dan indirebiliyor.