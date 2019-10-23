Sinemada ‘Netflix krizi' sona eriyor

Türkiye'de geçtiğimiz aylarda “patlamış mısır krizi” yaşanmış, biletleri patlamış mısır gibi yiyeceklerle birlikte satmak isteyen salon sahipleri ile kârları düşen yapımcılar karşı karşıya gelmişti. Problem Yeni Sinema Kanunu ile son bulmuştu. Yeni Sinema Kanunu'nun uygulanmasına dair esasların bu seneki üçüncü yönetmelik, önceki gün Resmî Gazete'de neşredildi. Böylelikle sinemada yeni bir dönem başlamış oldu... Artık filmlerin sinema salonları ile diğer platformlarda eş zamanlı gösterimine son veriliyor. Filmler vizyonda girdiği tarih üzerinden en az beş ay geçmeden Netflix gibi ücretli yayın yapan platformlarda gösterilemeyecek. YouTube gibi ücretsiz yayın da yapan platformlarda gösterim için bu müddet altı ay olacak.

PATLAMIŞ MISIR SAVAŞLARI BİTTİ

Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında krize sebep olan, kamuoyunda “patlamış mısır savaşları” olarak bilinen problem, yönetmelikte yer alan “Sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapılamaz, sinema biletini başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz” düzenlemesi ile sona eriyor. Düzenleme ile sinema seyircilerinin rahatsız eden reklam müddetleri ise 10 dakika ile sınırlandırılıyor.

YENİ YAŞ SINIRLARI GELDİ

Sinema filmleri için çocukların korunması amacıyla uygulanan yaş sınıfları da yenilendi. Artık yaş sınırları da “Genel İzleyici”, “6A”, “6+”, “10A”, “10+”, “13A”, “13+”, “16+” ve “18+” olacak. Sinema seyircisinin büyük rağbet gösterdiği halk günü bundan böyle haftada iki gün olarak uygulanabilecek. Yapılan düzenleme ile sinema salonu işletmecilerinin sinema salonlarına, gösterilen filmlere ve sinema biletlerine ilişkin bilgileri Bakanlığa iletmeleri mecburi hâle getirildi.

Türkiye Gazetesi