Sinemasal kurucusu Esen Kaya'ya silahlı saldırı kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Balat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinemasal kurucusu Esen Kaya, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Esen Kaya birkaç el ateş edilmesi sonucu yaralanırken, olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaya hastaneye kaldırıldı.

Esen Kaya'ya silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Enes Kaya sokakta yürüdüğü esnada yanına yaklaşan kişinin birkaç el ateş ettiği görülüyor.

İsmet Aktaş - Selim Bayraktar

