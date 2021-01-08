Singapur Başbakanı Loong korona aşısı oldu

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını ile mücadele de ilaç ve teknoloji şirketleri korona virüse karşı aşı çalışmalarını sürdürüyor. Onay alan aşılar uygulanmaya başlandı. Salgınla mücadelenin devam ettiği Singapur'da Başbakan Lee Hsien Loong aşı oldu. Salgının kontrol altına alınması için vatandaşlarına aşı olmaları çağrısında bulunan Singapur Başbakanı Loong, “Lütfen aşı olun” dedi. Yerel bir hastanede aşı olan 68 yaşındaki Başbakan Loong, “Aşı sizi ve sevdiklerinizi daha güvenli hale getirecek. Bu yüzden lütfen aşı olun. Singapurlulara aşının güvenli ve etkili olduğundan emin olduğumuzu göstermek için aşı oldum” ifadesini kullandı.

Halkın yüzde 60'ı aşı olmak istiyor

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, halkın yüzde 60'ının aşı olmak istediği kaydedildi. Aşılamanın gönüllülük esasına uygun yapıldığı Singapur'da yalnızca ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşı onay aldı. Ülkede ilk aşılar Aralık ayının sonunda sağlık personeline yapılırken, aşıların yaşı ilerlemiş kişilere ise gelecek ay yapılması öngörülüyor.

Toplu aşılamaların yapıldığı ABD ve İngiltere'nin aksine Singapur'da son dönemde korona virüs vak'a sayılarında düşüş dikkat çekiyor.

Singapur'da toplam 58 bin 836 korona virüs vak'a sayısı görülürken 29 kişi korona virüsten hayatını kaybetti.