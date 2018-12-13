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Sınıra komando ile zırhlı araç sevkıyatı

Sınıra komando ile zırhlı araç sevkıyatı
Sınıra komando ile zırhlı araç sevkıyatı

Kilis’ten Fırat’ın doğusundaki Suriye sınırına komando birliği, 50 zırhlı araç ile kirpi sevkıyatı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD'ye operasyon yapılacağını açıklamasından sonra sevkıyatlar arttı.

Fırat'ın doğusundaki Suriye sınırına Kilis'te geçici görevli konuşlu bulunan Tunceli 4'üncü Komando Tugayı'ndan uzman çavuş, subay, astsubaylardan oluşan Piyade Komando birlikleri, zırhlı araçlar, mayına dayanıklı kirpiler ile birlikte 50 araç, Şanlıurfa 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki sınır karakollarına Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden sevk edildi.  

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