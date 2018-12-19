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Sınırda mevzilenen ÖSO birlikleri elleri tetikte operasyon emrini bekliyor

Sınırda mevzilenen ÖSO birlikleri elleri tetikte operasyon emrini bekliyor
Sınırda mevzilenen ÖSO birlikleri elleri tetikte operasyon emrini bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın Fırat'ın doğusuna operasyonun sinyalini vermesi üzerine gözlerin çevrildiği sınır hattında siperlerinde mevzilenen ÖSO birlikleri elleri tetikte operasyon emrini bekliyor. ÖSO birlikleri karşı taraftan gelen taciz atışlarına ise anında karşılık veriyor.

Sınırda eller tetikte! ÖSO askerleri böyle siper aldı... - Tıkla İzle

ÖSO'ya bağlı güçler sınırın sıfır noktasında hazırlanan siperlerde mevzilenerek, 24 saat nöbet tutuyor. Elleri tetikte operasyon emrini bekleyen ÖSO askerleri, PKK/PYD'nin açtığı taciz atışlarına da hemen karşılık veriyor.

Fırat Nehrininin sınır olduğu bölgede Fırat'ın batısına mevzilenen ÖSO birlikleri, nehrin doğusundaki PYD-PKK'lı teröristleri sürekli gözlüyor. ÖSO güçlerinden Hüseyin Ali, "Burada sınırın sıfır noktasındayız, 24 saat nöbet tutuyorum. Recep Tayyip Erdogan'dan operasyon talimatını bekliyoruz. Bizler Fırat'ın doğusunu almaya hazırız" diye konuştu.  

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