Sınırda mevzilenen ÖSO birlikleri elleri tetikte operasyon emrini bekliyor

ÖSO'ya bağlı güçler sınırın sıfır noktasında hazırlanan siperlerde mevzilenerek, 24 saat nöbet tutuyor. Elleri tetikte operasyon emrini bekleyen ÖSO askerleri, PKK/PYD'nin açtığı taciz atışlarına da hemen karşılık veriyor.

Fırat Nehrininin sınır olduğu bölgede Fırat'ın batısına mevzilenen ÖSO birlikleri, nehrin doğusundaki PYD-PKK'lı teröristleri sürekli gözlüyor. ÖSO güçlerinden Hüseyin Ali, "Burada sınırın sıfır noktasındayız, 24 saat nöbet tutuyorum. Recep Tayyip Erdogan'dan operasyon talimatını bekliyoruz. Bizler Fırat'ın doğusunu almaya hazırız" diye konuştu.

Lider Olgun - İsmail Bulut - İsmail Coşkun