Sinsi öksürük hayatınıza mal olmasın

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), dünya genelinde milyonlarca kişinin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

Bu konuda farkındalık oluşturmak için Dünya KOAH Günü kapsamında Osmangazi Belediyesi Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halide Kaya tarafından bir seminer verildi. Yaptığı açıklamada KOAH ile ilgili farkındalığın artırılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Kaya, “KOAH, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde en sık ölüme sebep olan 4. hastalıktır. 2020'de de 3. hastalık olması bekleniyor. Türkiye'de ise en sık ölüme sebep olan 3. hastalıktır.

Aktif ya da pasif sigara içiciliği, annenin sigara içmesi, mesleki sebepler, hava kirliliği, sosyoekonomik faktörler, yüksek tuzlu diyet, antioksidan eksikliği, doymamış yağ asidi eksikliği ve enfeksiyonlar çevresel risk faktörleridir. Genetik ve etnik faktörler, aile öyküsü, yaş, düşük doğum ağırlığı da diğer risk faktörleri arasındadır. En ciddi belirti ve bulguları ise sinsi başlayan ve giderek şiddetini artıran nefes darlığı, müzmin öksürük ve balgam çıkarmadır” diye konuştu.

KOAH teşhisinin solunum testi ve akciğer grafisi ile konulabildiğini de belirten Doç. Dr. Halide Kaya, tedavi programında öne çıkan noktaları da şu sözlerle anlattı:

“KOAH'ın tedavisinde sigaranın bırakılması, kritik önemdedir. Çünkü sigara dumanında 4 binden fazla kimyasal vardır. Çevresel ve mesleki sebepli maruz kalma durumu da kontrol altına alınmalı. Hasta eğitilmeli. Stabil KOAH tedavisiyle birlikte akut atakların da tedavisi mümkündür. İlaç dışı tedavi noktasında da egzersiz, dengeli beslenme ve stresten uzak durma da önem arz etmektedir. Ayrıca akciğer rehabilitasyonu da önemlidir. Fizyoterapide solunum egzersizleri, kontrollü solunum teknikleri, balgamın mobilizasyonu, öksürme tekniği ve egzersiz eğitimi uygulanır.”