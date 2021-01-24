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Sırbistan'da Covid-19'un yeni türü tespit edildi

Sırbistan'da Covid-19'un yeni türü tespit edildi
Sırbistan'da Covid-19'un yeni türü tespit edildi

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç yaptığı açıklamada, İngiltere’nin başkenti Londra'dan gelen bir kadında, Covid-19’un yeni türünün tespit edildiğini duyurdu.

Korona virüsün İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan yeni türü Sırbistan'a sıçradı. Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç yaptığı açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'dan Sırbistan'a gelen bir kadında, Covid-19'un yeni türünün tespit edildiğini duyurdu.

Vuçiç, yeni türün tespit edildiği kadın ile temaslı olan herkesin karantina altına alındığını aktarırken, “Yeni tür zamanında tespit edildi ve herhangi bir kilitlenme olmayacak. Aşılamaya devam etmek önemli” dedi.

Sırbistan'da şu ana kadar Pfizer-BioNTech, Sputnik V ve Sinopharm'ın geliştirdiği Covid-19 aşıları ile yaklaşık 172 bin kişi aşılandı. Balkanların batı bölgesinde aşılama sadece Sırbistan ve Arnavutluk'ta başladı, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya'da ise henüz Covid-19'a karşı aşılamalar başlamadı.

7 milyonluk nüfusa sahip Sırbistan'da toplam vaka sayısı 383 bin 603'e, toplam can kaybı ise 3 bin 886'ya ulaştı.

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