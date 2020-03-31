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Sırbistan'da sokağa çıkma yasağını delen 'ağaç' yakalandı

Sırbistan'da sokağa çıkma yasağını delen 'ağaç' yakalandı
Sırbistan'da sokağa çıkma yasağını delen 'ağaç' yakalandı

Sırbistan’da korona virüs salgını nedeni ile ilan edilen sokağa çıkma yasağını ağaç kılığına girerek, delen bir vatandaş polis tarafından yakalandı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkelerden biri olan Sırbistan'da bir vatandaş kendisine ağaç süsü vererek yasağı delmeye çalıştı. Sırbistan polisinin durumun farkına varmasıyla sokağa çıkma yasağını delen vatandaş gözaltına alınırken, yasağı delen kişinin 3 gündür bu şekilde sokağa çıktığı anlaşıldı. Sırbistan'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara ciddi cezalar uygulanıyor.

Sırbistan'da toplam korona virüs vakası 900'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23'e ulaştı.

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