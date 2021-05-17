Şirketlere ‘dijital çalışan' çözümü

Turkcell'in kurumların uçtan uca dijitalleşmesine destek olduğu şirketi Dijital İş Servisleri, robotik süreç otomasyonu (RPA) teknolojisini kullanarak yeni çözümünü hayata geçirdi. Bu teknolojik çözüm sayesinde işletmelerde yoğun zaman ve kaynak tüketen rutin işlerin, belirlenen yazılım senaryoları doğrultusunda otomasyon desteğiyle yapılması sağlanıyor. Tekrar eden ve kurala bağlanabilen işlerin 7/24 hızlı ve hatasız şekilde otomasyonunu gerçekleştirecek dijital çözüm ile şirketlerde iş süreçleri hızlanırken hata oranı sıfıra düştüğü için maliyet avantajıyla birlikte operasyonel verimlilik de artacak.

Ceyhun Özata: “Şirketlerimiz küresel rekabette öne çıkacak”

Robotik süreç otomasyonu (RPA) teknolojisi üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını ve Turkcell Grubu içinde 117 projede başarıyla kullandıklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, kural bazlı ve birbirini tekrar eden iş süreçlerine sahip her şirketin Turkcell RPA sayesinde yeni nesil teknolojik çözümlerle iş verimliliğini hızla yükseltebileceğini söyledi. Özata sözlerine şöyle devam etti: “Turkcell RPA'nın otomasyon robotlarını, aslında iş süreçlerine göre belirlenip oluşturulan yazılıma göre arka planda çalışabilme özelliğine sahip ‘dijital çalışanlar' olarak düşünebiliriz. Kendilerine özel kullanıcı adı, şifre ve eposta adresleri bulunan bu dijital çözüm ortakları, tanımlanan işlerini sıfır hata ile yapıp şirketlere hız ve verimlilik sağlarken maliyetleri de çok büyük oranda düşürüyor. Turkcell RPA uygulamasıyla, belirlenen iş süreçleri insan takibinden bağımsız bir şekilde uçtan uca yürütülürken, gereğinden fazla zaman alan bazı rutin işlerin otomasyonla çözülmesi sayesinde şirket çalışanları da katma değer üretecek farklı alanlara yönlendirilebiliyor. Böylece hem şirket çalışanlarına hem de şirketlerin operasyonel ve finansal verimliliklerine katkı sağlanmış oluyor. Turkcell olarak sahip olduğumuz teknolojik bilgi birikimi ve deneyimle, şirketlerimizin dijitalleşme yolculuklarına eşlik ediyor; geliştirdiğimiz çözümlerle küresel rekabette öne çıkmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Turkcell RPA ile farklı sektörlerde birçok iş sürecine katkı sağlanıyor

Yapılan şirket açıklamasına göre hem bulut teknolojisi üzerinden çalışabilen hem de şirket içindeki sunuculara kurulabilen Turkcell RPA; bankacılık, sigortacılık, kargo, medya, turizm, perakende, sağlık, üretim, telekomünikasyon ve müşteri hizmetleri gibi pek çok farklı sektörde şirketlere özel çözümler sunuyor.

Tedarik zinciri içinde özellikle stok, fatura, kontrat ve nakliyat yönetimi işlerini üstlenebilen Turkcell RPA uygulaması; satış ve pazarlama alanında ise veri oluşturma, teklif üretme, pazar ve rekabet araştırması gibi görevleri belirlenen yazılım doğrultusunda otomatik olarak yerine getirebiliyor. Finans ve muhasebe departmanlarının sipariş yönetimi, fatura üretme, vergileri planlama işlerinde; insan kaynakları departmanlarının ise CV tarama, işe alım süreçleri, bordro işlemleri gibi pek çok farklı sürecinde Turkcell RPA üzerinden hızlı ve kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Ön analiz ile şirketlerin otomasyona uygun süreçleri belirleniyor

Turkcell RPA hizmeti almak isteyen şirketlerin öncelikli olarak otomasyona uygun iş süreçleri belirlenerek, bu süreçlerin dijital çözümle yürütülmesinin sağlayacağı faydanın ön analizi yapılıyor. Ardından belirlenen süreçler, yazılımlarla dijital robotlara tanımlanarak iş kurguları oluşturuluyor. İş süreci tanımlanan dijital robotların performansı ve varsa hata bildirimleri düzenli olarak yönetim panelinden takip edilerek iyileştirmeler yapılıyor. Ayrıca iş verimine katkı sağlayan bu dijital çalışanların yaptıkları işler sonrasında sağladıkları fayda ölçümlenerek şirketin değerlendirmesine sunuluyor. Şirketler, Turkcell RPA çözümünü bulut üzerinden 30 gün boyunca ücretsiz deneyimleyebilecek.