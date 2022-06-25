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Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu

Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu
Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu

Son bir haftadır Irak ve Suriye’yi etkisi altına kum fırtınası, dün geceden itibaren oluşan toz bulutları nedeniyle Şırnak'ın merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İlçe ve belde belediyeleri, sosyal medya hesapları üzerinden uyarılarda bulundu.

Şırnak, Irak ve Suriye’den gelen kum fırtınasına teslim oldu - Tıkla İzle

Şırnak'ta, Irak ve Suriye kaynaklı toz fırtınası etkisi özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olurken, hayatı olumsuz etkileyerek görüş mesafesini düşürdü. Kentin silüetini oluşturan 2 bin 144 metre yüksekliğindeki Cudi Dağı, toz fırtınası yüzünden görülmez hale geldi. Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Belediyeler ve yetkililer, sosyal medya sayfaları üzerinden, astım, koah, bronşit hastaları ve yaşlı vatandaşların mecburi kalmadıkça dışarıya çıkmamaları hususundaki uyarılarını duyurdu.

Halil Azizoğlu

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