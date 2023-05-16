Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 asker şehit oldu

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri desteğinde dün icra edilen operasyonunda, 1 PKK terör örgütü mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Devam eden operasyon kapsamında bugün icra edilen arazi araması esnasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan silahlı çatışma sonucunda; 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, 3 jandarma personeli şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ise ağır yaralandı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Şırnak-Merkez Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, 15 Mayıs tarihinde JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla icra edilen "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz 2023-31 (Besta-3)" operasyonu devam ediyor.

Melih Yiğit

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