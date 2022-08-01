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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 24 gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 24 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 24 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 24 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 24 gözaltı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 25 - 31Temmuz 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda,15 bin 74 gram metamfetamin, 36 kilo kaçak çay, 75 adet halı, 20 bin 300 adet kozmetik malzemesi, 390 adet giyim eşyası ele 4 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 13'ü kaçakçılık ve 11'i asayiş toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

Melih Yiğit

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