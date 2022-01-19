Şırnak'ta kar kalınlığı 20 santime ulaştı, mahsur kalan 43 kişi kurtarıldı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Şırnak ve çevresinde çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı olacağı belirtilerek, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Kent merkezinde kar kalınlığı ortalama 20 santimetreye ulaşırken, olumsuzluklara karşı itfaiye, zabıta, 112, İl Özel İdaresi, Karayolları ve AFAD ekipleri teyakkuzda bekliyor.

Kentte etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalırken, yayalar da kaldırımda yürümekte zorlandı. Kar ve buzlanma nedeniyle 11 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Şırnak, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 23 yerleşim yerinin yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları devam ederken, yolda mahsur kalan 43 kişi kurtarıldı. Kar ve tipi nedeniyle Şırnak-Siirt karayolu Birini mevkiinde 7 araçta mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla 2 tır, 3 minibüs ve 2 otomobilde bulunan 43 kişinin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.



Melih Yiğit

