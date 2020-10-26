Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye darbe: 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Ekim 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlar neticesinde toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla, 9 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken 1 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınıp ilgili il ve birimine teslim edildi.

Melih Yiğit