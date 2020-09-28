İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 21-27 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda örgütsel içerikli doküman, elektronik malzeme ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

Melih Yiğit

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.