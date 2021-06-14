Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 37 gözaltı

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 7-13 Haziran 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon yapıldı. Operasyonda 3,15 gram esrar, 1,99 gram metamfetamin, 0,99 gram eroin, 2 adet ecstasy, 5 kök kenevir, 3 bin 162 paket kaçak sigara, 177 adet araç lastiği, 157 adet kaçak cep telefonu, 11 adet korsan oyun CD'si, 4 adet oyun konsolu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 37 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Melih Yiğit

