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Şırnak'ta toprak evin damı çöktü

Şırnak'ta toprak evin damı çöktü
Şırnak'ta toprak evin damı çöktü

Şırnak’ın Balveren beldesinde aşırı yağışlar nedeniyle tek katlı toprak evin damı çöktü.

Edinilen bilgiye göre, ilde devam eden sağanak yağışlar Balveren beldesi Yayla Mahallesi'nde tek katlı ve iki odalı toprak evin damının çökmesine neden oldu. Çökmenin yaşandığı bölümde kimsenin bulunmaması olası can kaybının önüne geçti. Maddi durumu ve gidecek yerleri olmayan aile, geceyi çatısı olmayan evde geçirmek zorunda kaldı.

Ev sahibi 3 çocuk annesi Asya Şenses, gece sağanak yağış nedeniyle toprak evlerinin bir bölümün çöktüğünü, çöken kısımda kimsenin olmamasının büyük şans olduğunu söyledi. Şenses, "O esnada çocuklarım uyuyordu. Allah korusun orada olsalardı belki de hayatlarını kaybedeceklerdi. Gidecek başka yerimiz de yok. Evde kalmaktan korkuyorum üstümüze çökebilir diye. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.  

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