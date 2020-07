Sirte ve Cufra için eller tetikte

Bir taraftan ateşkes isteyen diğer taraftan saldırıları sürdüren darbeci Hafter ve destekçilerinin Vatiyye Hava Üssüne yönelik saldırısı Libya'daki gerilimi yükseltti. Sahada askerî üstünlüğü sağlayan Türkiye destekli Trablus hükûmeti, bir süredir stratejik açıdan önemli Sirte ve Cufra'yı Hafter güçlerinden almak için hazırlık yaparken, askerî operasyonun başlamasının an meselesi olduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre Libya, meşru güçleri eller tetikte beklerken geçtiğimiz hafta Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Trablus ziyareti sırasında bu hazırlıklar gözden geçirildi. Harekâtın her an başlayabileceği ifade ediliyor. Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH), Trablus başta olmak üzere şu ana kadar kritik bölgelerde kontrolü sağladı. Meşru hükûmetin bir sonraki hedefleri arasında stratejik konumuyla öne çıkan, petrol yataklarının bulunduğu Sirte ile ülkenin merkezinde yer alan Cufra bölgesi bulunuyor. Başkent Trablus'un 650 kilometre güneydoğusunda yer alan Cufra, Hafter milislerinin işgalindeki stratejik Cufra Askerî Hava Üssüne de ev sahipliği yapıyor. Hafter'e uluslararası destekçilerinin gönderdiği askerî takviyeler de buradan yapılarak cephelere taşınıyor.

RUSYA İLE TEMAS SÜRÜYOR

Sirte ve Cufra'ya yönelik askerî harekâtın başlamasına sayılı günler kala Ankara- Moskova arasında da yoğun bir görüşme trafiği yaşandığı belirtiliyor. Rusya'nın muhtemel bir operasyonda tarafsız kalması konusunda ikna edilmeye çalışıldığını aktaran diplomatik kaynaklar, Rusya ile bu konuda temasların sürdüğüne işaret ediyor. Rusya, Libya'da çatışan her iki tarafla da diyalog hâlinde olması rağmen darbeci Hafter'e destek sağlıyor. Rus paralı askerleri (Wagner) de Hafter saflarında savaşıyor. Ayrıca Cufra Hava Üssünde çok sayıda Wagner mensubu olduğu da biliyor.

Bu arada, Türk güçlerinin de bulunduğu Vatiyye Üsse'ne yönelik saldırının Ankara'ya ‘mesaj verme' gibi bir amacının da olduğuna işaret eden uzmanlar, daha önce Ankara'nın “Türk askerini hedef alan herhangi bir saldırıda Hafter güçlerinin meşru hedef olacağı” açıklamasını hatırlatarak her an bir misillemenin gelebileceğini belirtiyor. Çölün ortasında yer alan Vatiyye Hava Üssü, stratejik bir üs olmasıyla dikkat çekiyor. 10 binden fazla askerin aylarca barınmasını sağlayacak şekilde inşa edilen üssün Türkiye'nin kullanımına sunulacağı belirtiliyor.

Öte yandan Libya Ordusu sözcülerinden Abdulmalik el-Medeni, Vatiyye Hava Üssüne yapılan saldırının Mısır'dan havalanan BAE uçakları tarafından düzenlediğini duyurdu. Ancak BAE saldırıyı düzenlediğini resmî olarak açıklamadı.

"YAŞAR PAŞA VURULDU" YALANI

Türkiye'nin hava savunma sistemi konuşlandırdığı Libya'nın kuzeybatısındaki Vatiyye Askerî Hava Üssü, iki gün önce gece kimliği belirsiz savaş uçaklarının saldırına uğradı. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ziyaretinden iki gün sonra gerçekleşen saldırının ardından gözler Mısır ve BAE'ye çevrildi.

Söz konusu uçakların BAE'ye ait olduğu ve Mısır'dan kalktığı belirlendi. Türkiye'nin Libya'daki nüfuzunu engellemeye yönelik alçak saldırının ardından BAE ve Mısır medyası algı operasyonu yapmaya çalıştı. Sosyal medyadaki kiralıklar, saldırıda dört Türk askerinin öldürüldüğünü yazdı. Aynı kaynaklar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de saldırıda hayatını kaybettiği yalanını attı. Yalan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüzde 50 ortağı olduğu Sky News Arabia televizyon kanalında daha sonra İngilizce Wikipedia'da yer aldı. Wikipedia daha sonra bilgiyi düzeltmek mecburiyetinde kaldı.

Türkiye Gazetesi