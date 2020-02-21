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Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kamerada

Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kamerada
Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kamerada

Şişli'de temizlik işçileri tarafından bulunan bebeğin çöp konteynerine bırakılma anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kamerada - Tıkla İzle

Şişli Kuştepe Yavrukuş Sokak'ta dün sabah saatlerinde Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerlerini boşaltmaya başladı. Ekipler, sokak üzerindeki bir çöp konteynerini araca boşaltarak hareket etti.

Bir süre sonra bir ağlama sesi duyan temizlik görevlileri, aracı durdurarak kontrol etti. Bu sırada temizlik görevlileri bir poşete konularak çöpe atılan yeni doğmuş bebeği fark etti. Bebeği yanlarına alan temizlik görevlileri, hemen yakında bulunan Kuştepe'de Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü.

Burada ilk kontrolleri yapılan bebeğin bir kız çocuğu olduğu anlaşıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin konuyla ilgili araştırmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın çöp konteynerinin yanına gelip bebeği bıraktığı anlar yer alıyor.

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