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Şişli'de çocuğunu parka götürmek isteyen babanın öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de çocuğunu parka götürmek isteyen babanın öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Şişli'de çocuğunu parka götürmek isteyen babanın öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan babanın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Şişli’de çocuğunu parka götürmek isteyen babanın öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta cuma günü akşam saatlerinde alacak verecek mesele yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına dönmüştü. 2 kişinin yaralandığı kavgada, çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan baba Okan Karaten hayatını kaybetmişti.

Bugün kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı şahısların rastgele ateş ettiği görülürken, çevrede bulunanların rahat tavırları ise dikkat çekiyor. Mahallede vatandaşların dışarı çıktığı ve ambulansın geldiği de anlar da görüntülere yansıyor.

Murat Horoz

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