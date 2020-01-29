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Şişli'de korku dolu anlar

Şişli'de korku dolu anlar
Şişli'de korku dolu anlar

Şişli’de 6 katlı bir apartmanın 4. katında annesi evde yokken balkona çıkan çocuk aşağı sarktı. Dengesini kaybederek birinci katın balkonuna düşen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Şişli Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 4. katında yaşayan 6-7 yaşlarındaki erkek çocuk saat 13.00 sıralarında annesi evde yokken, balkondan dışarı çıkarak sarktı.

Dengesini kaybeden çocuk düşerek, 4. katta bulunan balkonun demirlerine tutundu. Çocuğun sarktığını gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bu sırada çocuk tekrar dengesini kaybederek, 1. katın balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine sevk etti. Sağlık ekipleri çocuğu tedavi için hastaneye kaldırdı. Mahalle muhtarı da çocuğun annesini arayarak, durumdan haberdar etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çocuğun atladığı anı gören bir vatandaş, “Yolda yürüyordum baktım yan taraftan bir bayan bağırıyor çocuk çocuk diye. Kafamı kaldırdım demirlerden sallanıyor.Her ihtimale karşı bir arkadaşla ellerimizi açtık. Çocuğa bağırdık buradan kendini içeri at diye. Demirlere sallanırken kendini içeri attı” dedi.

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