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Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı: 2'si kadın 3 yaralı

Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı: 2'si kadın 3 yaralı
Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı: 2'si kadın 3 yaralı

Şişli Mecidiyeköy'de lüks bir rezidansta yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi silahla vuruldu. 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı: 2’si kadın 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, öğlen saatlerinde Şişli Mecidiyeköy'de bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Rezidansta bulunan 2 si' kadın 3 kişi henüz kimliği belirlenmeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayın nedenine ilişkin incelme başlattı.

Murat Horoz - Hasan Zaid Ezim

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