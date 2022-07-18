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Şişli'de taksicinin emniyet kemeri kurnazlığı polise takıldı

Şişli'de taksicinin emniyet kemeri kurnazlığı polise takıldı
Şişli'de taksicinin emniyet kemeri kurnazlığı polise takıldı

Şişli’de emniyet kemerini koltuğa takıp üzerine oturan ticari taksi sürücüsü, polisi görünce tek şeridini hızlı bir şekilde boynundan geçirip cezadan kurtulmak istedi. Polis kurnazlık yapan taksiciyi önce uyardı ardından da cezai işlem uyguladı. Taksi şoförünün polise, “sürekli böyle kullanıyorum” demesi “pes” dedirtti.

Şişli’de taksicinin emniyet kemeri kurnazlığı polise takıldı - Tıkla İzle

Şişli Mecidiyeköy'de geçtiğimiz günlerde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, emniyet kemeri üzerine uygulama yaptı. Uygulama sırasında ekipler, durdurup evrak kontrollerini yaptıkları sürücüleri tek tek emniyet kemeri kullanımının öneminden bahsederek uyarılarda bulundu. Uygulama sırasında evraklarında eksik bulunan ve emniyet kemerini takmayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Taksicinin emniyet kemeri kurnazlığı polise takıldı

Ekipler, uygulama noktasına doğru ilerleyen bir ticari taksi sürücüsünün hızlı bir şekilde emniyet kemerini boynundan geçirdiğini gördü. Polis içerisinde yolcusu bulunan ticari taksiyi durdurarak evrak kontrolü yaptı. Bu sırada polis ekipleri, sürücüye emniyet kemerini çıkarmasını söyledi. Polis, “sürekli böyle kullanıyorum” diyerek kurtulmaya çalışan taksiciye cezai işlem uyguladı.

Doğan Can Cesur
 

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