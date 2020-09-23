İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivaslı Kangal çobanı, dünyaca ünlü Dan Bilzerian'a benzerliği ile dikkat çekiyor

Sivaslı Kangal çobanı, dünyaca ünlü Dan Bilzerian'a benzerliği ile dikkat çekiyor
Sivaslı Kangal çobanı, dünyaca ünlü Dan Bilzerian'a benzerliği ile dikkat çekiyor

Dünyaca ünlü Dan Bilzerian'a benzediği söylenen ve Sivaslıları ikiye bölen Mehmet Taytan, ünlü isimle tanışmak istiyor.

37 yaşındaki Sivaslı Mehmet Taytan, sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kangal köpeği yetiştiriciliği ve çobanlığıyla uğraşan Taytan'ı sosyal medya da paylaştığı fotoğraflarla arkadaşları Bilzerian'a benzetti. Sivaslı vatandaşlar ise ikiye bölündü. Kimisi Mehmet Taytan'ı ünlü isim Dan Bilzerian'a benzetirken kimisi ise benzerliğin olmadığını söyledi. Öte yandan sokakta Taytan'ı gören ve Bilzerin'a benzeten gençler ise fotoğraf çekinmeyi unutmadı. Mehmet Taytan, Dan Bilzerian'ı Sivas'a davet ederek, kendisiyle tanışmak istediğini ve Kangal köpeği hediye etmek istediğini ifade etti.

Bilzerian'a Kangal köpeği hediye etmek istiyor
Mehmet Taytan, her insanın çift dünyaya geldiğini belirterek "Beni sosyal medyada ünlü birine benzetiyorlar. Bence yanaklarım ve gözlerim benziyor. Saçlarım biraz daha uzun olsa aynıyız. Bir de kasımın olması gerekir. İnsanlar çift dünyaya gelmiş. Benzememiz normal yani. Sosyal medyada fotoğraflardan benzetenler var. Tepkileri güzel. Fotoğraf çekinmek isteyenlerde var. Fotoğrafların altına benziyorsun diye yorum yapıyorlar. Kendisiyle tanışmak istiyorum. Buraya Kangal çiftliğine gelsin istiyorum. Ben ona yavru kangal hediye etmek istiyorum" dedi.

Veysel Korkmaz - Demet Karakuş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.