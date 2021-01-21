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Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Anlatım

Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Anlatım
Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Anlatım

Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

SİVASSPOR 0-0 FENERBAHÇE

CANLI ANLATIM

30' Maça tempo oldukça düşük.

26' Fenerbahçe'de Nazım Sangare, Caner Osmanpaşa'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

23' Golün ardından Sivasspor, Fenerbahçe'yi kendi yarı sahasında karşılıyor.

18' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayından Gradel gelişine vurdu. Yatabare kale önünde gelen topu klas bir dokunuşla ağlara gönderdi.

8' Fenerbahçe'de sakatlanan Tisserand oyuna devam edemedi. Lemos oyuna dahil oldu.

2' Sivasspor gole çok yaklaştı! Erdoğan'ın uzun pasında savunmadan Tisserand'ın hatalı geri pasında Yatabare kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yatabare'nin vuruşunda kaleci Altay topu ayaklarıyla kornere çeldi.

1'Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğüyle karşılaşma Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlıyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Aaron, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta

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