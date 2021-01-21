Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Anlatım

SİVASSPOR 0-0 FENERBAHÇE
CANLI ANLATIM
30' Maça tempo oldukça düşük.
26' Fenerbahçe'de Nazım Sangare, Caner Osmanpaşa'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.
23' Golün ardından Sivasspor, Fenerbahçe'yi kendi yarı sahasında karşılıyor.
18' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayından Gradel gelişine vurdu. Yatabare kale önünde gelen topu klas bir dokunuşla ağlara gönderdi.
8' Fenerbahçe'de sakatlanan Tisserand oyuna devam edemedi. Lemos oyuna dahil oldu.
2' Sivasspor gole çok yaklaştı! Erdoğan'ın uzun pasında savunmadan Tisserand'ın hatalı geri pasında Yatabare kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yatabare'nin vuruşunda kaleci Altay topu ayaklarıyla kornere çeldi.
1'Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğüyle karşılaşma Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlıyor.
İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Aaron, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta