Sivasspor Fenerbahçe Canlı İzle | Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? | (Muhtemel 11'ler)

Sivasspor Fenerbahçe canlı izle... Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak. Sahasında bu sezon sadece Gaziantep FK ile berabere kalan kırmızı beyazlı ekip Fenerbahçe'yi de eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak farkın açılmasını engellemek ve zirveyi yavaş yavaş ele geçirmek istiyor. Geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretini dindiren kanarya, Sivasspor karşısında 3 puan alarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, 30 puanlı lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde haftaya 5. sırada girdi.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Sivasspor Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?

Sivasspor Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele AZ TV İDMAN TV ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

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Sivasspor ile Fenerbahçe 27. randevuda

DG Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın Süper Lig´de 27. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 16 karşılaşmanın 7'sini Fenerbahçe, 4'ünü Demir Grup Sivasspor kazandı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 61 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Ankara bölgesi hakemlerinden Ali Palabıyık düdük çalacak.

Çalımbay'ın, Yanal'a şansı tutmuyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Ersun Yanal ile karşılaştığı son 6 Süper Lig maçının 5'inden yenik ayrıldı. Çalımbay'ın Yanal'a karşı bu altı maçtaki tek galibiyeti Kasım 2016'da Antalyaspor'u çalıştırdığı zaman gelmişti. Çalımbaylı Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Maçlar gollü geçiyor

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçlar gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 26 maçta toplam 94 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 33, Fenerbahçe ise 61 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 94 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.86 olarak gerçekleşti.

Sivasspor'da tek eksik Hakan

Karşılaşma öncesi DG Sivasspor'da 1 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan kırmızı-beyazlıların başarılı oyuncusu Hakan Arslan, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Çalımbay, Hakan'ın yerine hangi oyuncuya şans vereceği ise merakla bekleniyor.

Fenerbahçe, Sivas'a 2014'ten beri kaybetmiyor

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibine 2014 yılından beri kaybetmiyor. Söz konusu müsabakalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, son olarak 9 Şubat 2014'te 2-0 rakibine yenilmişti.

Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile oynayacak olan Fenerbahçe, rakibine 8 maçtır kaybetmiyor. Son olarak 9 Şubat 2014'te kırmızı-beyazlılara deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, daha sonra oynanan müsabakalarda 6 galibiyet alırken, 2 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor

Bu sezon iç saha maçlarında iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, deplasmanda ise kazanamıyor. Sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamadı (2 beraberlik 1 mağlubiyet) ve bu karşılaşmaların ikisinde gol atamadı.

Sarı-lacivertliler geriden kazanıyor

Fenerbahçe bu sezon skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla galibiyet alan (3 galibiyet) ve puan toplayan (10 puan) Süper Lig takımı. Sivasspor ise şu ana kadar skor avantajı elde ettiği 11 karşılaşmada rakiplerine sadece iki kez yakalandı (9 galibiyet 2 beraberlik).

Vedat Muriqi takımını sırtlıyor

Bu sezon Süper Lig'de attığı 9 golle takımına 9 puanla en çok puan katkısı yapan oyuncu Vedat Muriqi. Fenerbahçe, Kosovalı futbolcunun gol attığı 7 lig maçını kazanırken, diğer karşılaşmalarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Yanal, Çalımbay'a karşı üstün

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile karşılaştığı son altı Süper Lig maçının beşinden galibiyetle ayrıldı. Çalımbay'ın Yanal'a karşı bu altı maçtaki tek galibiyeti Kasım 2016'da Antalyaspor'un Trabzonspor'u 1-0 yendiği müsabakada gelmişti.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Victor Moses, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu ve Serdar Aziz ise Sivasspor maçında sarı kart görmesi durumunda 16. haftada oynanacak olan Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

