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Sivasspor-Fenerbahçe maç biletleri satışta

Sivasspor-Fenerbahçe maç biletleri satışta
Sivasspor-Fenerbahçe maç biletleri satışta

DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Süper Lig'in 15. hafta maçında 15 Kasım Pazar günü saat 16.30'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor'da karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.

Bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP) 65 TL

2. Kategori (Maraton) 49 TL

3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 32,5 TL

Misafir tribünü 42 TL

Oğuzhan Sarzep
 

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