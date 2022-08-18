Sivasspor ilk maçında umduğunu bulamadı

Maçtan dakikalar
4. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Birmancevic, topu ceza sahasının içerisine sürüp şutunu çekti, tp yan ağlarda kaldı.
18. dakikada Birmancevic'in ceza sahası içerisine ortasında Zeidan topu ağlarla buluşturdu. 1-0
23. dakikada Thelin'in pasında toplu buluşan Zeidan ikinci kez kaleyi hedef alsa da top üsten az farkla dışarı çıktı.
30. dakikada Uğur'un ceza sahasına ortasında kale önünde James kafayla topu filelere gönderdi. 1-1
38. dakikada Chnistiansen'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 2-1
54. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisindeki pasında Kerem'in dokunuşunda top kaleci Dalhin'de kaldı.
68. dakikada Malmö'nün kullandığı köşe atışında Thelin'in şutu defanstan döndü. Dönen topu Moisander ağlara gönderdi. 3-1
75. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içerisindeki pasında N'jie'nin şutu az farkla dışarı çıktı.
Stat: Malvö (SWE)
Hakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connov
Malmö FF: Dalhin Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Beijmo, Ceesay, Zeidan (Lomotey dk. 72), Rakip (Pena dk. 72), Chnistiansen (Larsson dk. 85 ?), Thelin (Berget dk. 88 ), Birmancevic
Yedekler: Diawara, Knudsen, Chaluc, Toivonen, Turay, Sejdiu, Andersson
Teknik Direktör: Andreas Georgson
Sivasspor: Muammer, Goutas, Caner, Robin Yalçın (N'jie dk. 76), Uğur, Ulvestad (Yatabare dk. 73), Kerem (Charisis dk. 60), Hakan (Keita dk. 83 ?), Erdoğan, James, Gradel
Yedekler: Emre, Ali, Appindangoye, Ziya, Cofie, Angielski
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Zeidan (dk. 19), Chnistiansen (dk.38), Moisander (dk. 68) (Malmö FF), James (dk. 30) (Sivasspor)
Sarı Kartlar: Rakip, Lomotey (Malmö FF), Robin Yalçın, Gradel, Goutas, Yatabare (Sivasspor)
Oğuzhan Sarzep