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Sivasspor kaçtı, Göztepe kovaladı

Sivasspor kaçtı, Göztepe kovaladı
Sivasspor kaçtı, Göztepe kovaladı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Altı golün atıldığı karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.

8. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre'nin yerden vuruşunda top kaleci Beto'nun sağından filelerle buluştu. 0-1

10. dakikada Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda önde direkte Castro'nun kafa vuruşunda arka direğe açılan topu iyi takip eden Deniz'in vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1 

11. dakikada Halil'in soldan ortasında topla buluşan Jerome, penaltı noktasında bekleyen Tayfur'a indirdi. Tayfur müsait pozisyonda topu auta yolladı. 

21. dakikada Halil'in sol kanattan yaptığı ortaya Jerome kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan'da kaldı.
33. dakikada Douglas'ın şık topuk ceza sahası içinde topla buluşan Uğur'un penaltı noktasına çevirdiği topa ters bir dokunuş yapan Berkan kendi filelerini havalandırdı.

46. dakikada Deniz Kadah yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Tolgahan topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 

52. dakikada Demir Grup Sivasspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Tayfur'un şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti. 

53. dakikada Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2 

80. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Muhammet çok şık bir vuruşta Beto'yu mağlup etti. 2-3 

82. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahasına giren Jerome, penaltı noktasındaki Ngando'ya aktardı.Ngando'nun şutunda maça bir kez daha denge geldi. 3-3 

Stat: Bornova
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Göztepe: Beto, Gassama (Ngando dk. 71), Titi, Reis, Berkan, Poko, Castro, Deniz, Tayfur (Borges dk. 90+3 ?), Halil, Jerome (Alpaslan dk. 86)
Yedekler: Göktuğ, Eren, Erol Hakan, Gouffran, Lumor, Yalçın
Teknik Direktör: Tamer Tuna

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan, Ndinga Özer (Rybalka dk 90+1 ?), Douglas, Emre (Muhammet dk. 46), Diabate (Ziya dk. 75)
Yedekler: Ali, Kone, Mert, Erdoğan, Torje, Fatih, Rochet
Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Deniz (dk. 10), Jerome (dk. 53), Ngando (dk. 82) (Göztepe), Emre (dk. 8) Berkan (dk. 33 k.k.), Muhammet (dk. 80) (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Reis (dk. 79) (Göztepe)
Sarı kart: Poko (Göztepe)  

Ali Gözeten - Tolga Tahçı

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