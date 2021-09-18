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Sivasspor ligdeki üçüncü beraberliğini aldı

Sivasspor ligdeki üçüncü beraberliğini aldı
Sivasspor ligdeki üçüncü beraberliğini aldı

Gaziantep FK ile Süper Lig’de 5. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki üçüncü beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de 5. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon üçüncü beraberliğini elde etti.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 2-2 berabere, 4. haftada da deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı.

Sivasspor, ligin 6. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Oğuzhan Sarzep

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