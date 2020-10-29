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Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv Canlı Anlatım

Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv Canlı Anlatım
Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv Canlı Anlatım

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Sivasspor kendi sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya geliyor.

SİVASSPOR 0-0 MACCABİ TEL-AVİV

CANLI ANLATIM

8' Claudemir'in sağ kanattan kulandığı uzun taç atışında Camara ceza alanı içinde kafayı vurdu ancak kaleci Tenenbaum topu zorlanmadan kontrol etti.

6' Sivasspor'un rakip yarı alanda kaptırdığı top sonrası Maccabi hızlı atağa çıkmak istedi, Glazer'in ara pasına Shechter hareketlendi ancak top doğrudan kaleci Samassa'ya gitti.

4' Kayode sağ kanattan ortasını yaptı, ön direğe doğru koşu yapan Gradel topa dokunamadı.

3' Sivasspor maça önde baskıyla başladı. Localardaki az sayıda taraftar da ilk düdükle birlikte temsilcimize destek veriyor.

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv maçı ilk 11'leri belli oldu!

Sivasspor: Samassa, Robin, Caner, Camara, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Biton, Shechter

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