Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv Canlı Anlatım

SİVASSPOR 0-0 MACCABİ TEL-AVİV
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8' Claudemir'in sağ kanattan kulandığı uzun taç atışında Camara ceza alanı içinde kafayı vurdu ancak kaleci Tenenbaum topu zorlanmadan kontrol etti.
6' Sivasspor'un rakip yarı alanda kaptırdığı top sonrası Maccabi hızlı atağa çıkmak istedi, Glazer'in ara pasına Shechter hareketlendi ancak top doğrudan kaleci Samassa'ya gitti.
4' Kayode sağ kanattan ortasını yaptı, ön direğe doğru koşu yapan Gradel topa dokunamadı.
3' Sivasspor maça önde baskıyla başladı. Localardaki az sayıda taraftar da ilk düdükle birlikte temsilcimize destek veriyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv maçı ilk 11'leri belli oldu!
Sivasspor: Samassa, Robin, Caner, Camara, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode
Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Biton, Shechter