Sivasspor, Malmö maçına hazır

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Eleda Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Malmö ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Eleda Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum görev yapacak.

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden