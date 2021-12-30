Sivasspor tur biletini kaptı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Henrique sol kanattan kaleyi hedef aldığı sert şutunda kaleci Bahadır üzerine kapanarak topu kontrol etmeyi başardı.

17. dakikada Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içesindeki James topa yükselerek kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada Bartolomeu ceza sahası içerisine sürdüğü topu korner çizgisine yakın bir noktadan kaleye göndermek istedi. Kaleci Muammer topa hakim olmayı başardı.

32. dakikada ceza sahası içerisindeki Erdi kaleyi hedef aldı. Kale çizgisi üzerinden Azubuike kafası ile topu çevirmeyi başardı.

36. dakikada Fajr'ın ceza sahası yayının gerisinden kullandığı uzun şutta top az farkla dışarı çıktı.

39. dakikada Erdoğan ceza sahası dışında kazandığı topu ceza sahası içerisine kadar sürdü. Sol çaprazdan kullandığı şutunda Bahadır topa hakim oldu.

45. dakikada Ariyibi'nin ortasında ceza sahası içerisindeki Cem, topu sol çaprazdan kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Ariyibi'nin ortasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cem'in şutunda Muammer topu kontrol etti.

56. dakikada ceza sahasına giren Uğur'un pasında topla buluşan James'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlara gitti. 2-0

70. dakikada ceza sahası içerisindeki Azubuike'nin aşırtma vuruşunda Bahadır topu parmak uçları ile çeldi.

73. dakikada ceza sahası yayı içerisinden Şahverdi'nin sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Altan

DG Sivasspor: Muammer, Camara, Caner, Ahmet, Uğur, Azubuike, Kerem (Cofie dk. 55), Fajr, Erdoğan (Kayode dk. 81 ?) Henrique, James (Yatabare dk. 88 ?)

Yedekler: Ali, Emre, Volkan, Özkan, Mehmet, Arda, Muhammed

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

MKE Ankaragücü: Bahadır, Alperen, Erdi, Murat (Sinan dk. 46) Yasin, Şahverdi, Ulaş (Abdullah dk. 46), Ariyibi (Muhammed dk. 73), Bartolomeu (Zahid dk. 60), Chaechhouhe, Cem (Sıtkı dk. 73)

Yedekler: Mert, Hasan, Ali, Atatan, Arda

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Goller: James (dk. 17 ve 56) (DG Sivasspor), Şahverdi (dk. 73) (MKE Ankaragücü)

Oğuzhan Sarzep

